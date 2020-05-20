حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم تتجاوز 5 ملايين حالة

تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم، مساء اليوم الأربعاء، حاجز الـ5 ملايين حالة.

وحسب معطيات موقع Worldometers، بلغ عدد الإصابات عالميا 5045301 حالة، بينها 327 وفاة، ما يعادل 6.49%، و1999734 شفاء، أي 39.63%.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس بـ1579985 حالة، وكذلك الأولى من حيث الوفيات بـ94181 حالة.

وتأتي روسيا في المركز الثاني من حيث الإصابات بـ308705 حالة، إلا أن حصيلة الوفيات في البلاد تتميز بنسبة منخفضة مقارنة مع الدول المتضررة الأخرى، حيث تم رصد 2972 حالة.

بينما تأتي البرازيل ثالثة من حيث الإصابات بـ291579 حالة، والسابعة من حيث الوفيات بـ17408 حالات.

وتحتل إسبانيا المرتبة الرابعة من حيث المصابين بالفيروس بـ279524 حالة، بينها 27888 وفاة، ما يضع البلاد في الموقع الخامس من حيث الوفيات.

وتعد بريطانيا الدولة الخامسة من حيث الإصابات بـ248818 حالة، والثانية من حيث الوفيات بـ35704 حالات.

وتجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الـ6 الماضية عدد المرضى السنوي بالحالات الصعبة للإنفلونزا، الذي يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين، حسب معطيات منظم الصحة العالمية.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت المنظمة أنها سجلت أكثر من 106000 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، في أكبر ارتفاع على المستوى العالمي منذ بدء التفشي.

وتعود الجزء الأكبر من الإصابات الجديدة خلال الأيام الأخيرة إلى أمريكا اللاتينية، التي تجاوزت في هذا المؤشر كلا من الولايات المتحدة وأوروبا.

المصدر: RT + وكالات