صد هجوم جماعة مسلحة على مدينة أوبو جنوب شرق إفريقيا الوسطى

صدت تشكيلات جيش جمهورية إفريقيا الوسطى، بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة، هجوما شنته جماعات مسلحة على مدينة أوبو جنوب شرق البلاد.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش، أنج مكسيم كازاغويي، حسبما نقلته وكالة "فرنس برس"، أن القوات الحكومية ووحدات مهمة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى تمكنت من صد الهجوم الذي شنته جماعة "الاتحاد من أجل السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى".

وأفاد كازاغويي بأن القوات المشتركة قضت خلالا الأعمال القتالية على 10 مسلحين على الأقل وأسرت عدد آخرين.

وكانت مدية أوبو محاصرة من قبل جماعة "الاتحاد من أجل السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى"، التي تنشط شرق البلاد، منذ عدة أيام، إلا أن هزيمة اليوم دفعتها للتراجع.

وانشقت "الاتحاد من أجل السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى" عام 2014 عن تحالف الفصائل المسلحة الإسلامية "سيليكا".

المصدر: فرنس برس + نوفوستي