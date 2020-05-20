المفوضية الأوروبية: نعد خطة لمكافحة تضليل المعلومات

أعلنت المفوضة الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها تعمل على وضع إجراءات نظامية لمكافحة تضليل المعلومات.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا يوروفا، في مؤتمر افتراضي نظمه المجلس الأطلسي اليوم الأربعاء: "قررنا عدم الرد على الدعاية، التي تستخدم أخبارا مفبركة ومعلومات كاذبة، بالطريقة ذاتها، نحن سنستخدم دائما الحقائق والأرقام والحجج، رغم أن ذلك ليس أمرا بسيطا".

وأوضحت يوروفا أن المواضيع الأساسية للمعلومات المزيفة بشأن الاتحاد الأوروبي تمثلت قبل جائحة فيروس كورونا في الهجرة وقضية الأقليات والبيئة والصحة والأمن.

وتابعت: "والآن يدور الحديث بالدرجة الأولى عن قضايا الرعاية الصحية، وهذا الأمر مهم جدا، نحن بحاجة إلى إجراءات نظامية ستكون فعالة مع عدم تدمير حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي".

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي سيعد حتى يوم 10 يونيو خطة إجراءات لمكافحة تضليل المعلومات ينص على ضمان إمكانية "توجيه الانتقادات وإصدار التعليقات حتى لو لم تعجب الساسة".

المصدر: وكالات