 
مباشر
عاجل
السلطات الروسية: وفاة 68 شخصا جراء فيروس كورونا في موسكو خلال يوم

لندن لم تسجل إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة مضت

أخبار العالم

لندن لم تسجل إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة مضت
Reuters sw
لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nx6q

أفادت آخر بيانات السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة لندن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
بريطانيا تسجل 363 وفاة جديدة بفيروس كورونا
بريطانيا تسجل 363 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وتشير أحدث البيانات إلى أن جميع نتائج العينات المأخوذة في العاصمة يوم الاثنين كانت سلبية، مقارنة مع 19 حالة إيجابية سجلت قبلها بيوم.

وفي وقت سابق أرجع مسؤولون الانخفاض الحاد في الإصابات إلى خلل تقني في نظام إخطار المرضى، غير أن البيانات الأخيرة تظهر أن العاصمة التي عانت بشدة من الفيروس عند بدء التفشي، تتعافى شيئا فشيئا.

وتدعم البيانات الأخيرة إحصائيات أخرى أكدت أن معدل العدوى في العاصمة ينخفض إلى النصف كل 3 إلى 5 أيام.

إلى ذلك، شددت وزارة الصحة على أن الأرقام الحديثة لا تعني أن نهاية الجائحة باتت قريبة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة، والخامسة من حيث الإصابات.

المصدر: standard.co.uk

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا