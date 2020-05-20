لندن لم تسجل إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة مضت

أفادت آخر بيانات السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة لندن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وتشير أحدث البيانات إلى أن جميع نتائج العينات المأخوذة في العاصمة يوم الاثنين كانت سلبية، مقارنة مع 19 حالة إيجابية سجلت قبلها بيوم.

وفي وقت سابق أرجع مسؤولون الانخفاض الحاد في الإصابات إلى خلل تقني في نظام إخطار المرضى، غير أن البيانات الأخيرة تظهر أن العاصمة التي عانت بشدة من الفيروس عند بدء التفشي، تتعافى شيئا فشيئا.

وتدعم البيانات الأخيرة إحصائيات أخرى أكدت أن معدل العدوى في العاصمة ينخفض إلى النصف كل 3 إلى 5 أيام.

إلى ذلك، شددت وزارة الصحة على أن الأرقام الحديثة لا تعني أن نهاية الجائحة باتت قريبة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة، والخامسة من حيث الإصابات.

المصدر: standard.co.uk