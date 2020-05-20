لجنة بمجلس الشيوخ تؤيد أمر الاستدعاء الخاص بالتحقيق مع نجل بايدن

صوتت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية لصالح أمر استدعاء خاص بقضية هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، وذلك في إطار التحقيقات في أعمال بايدن الابن في أوكرانيا.

وأيد 8 أعضاء جمهوريين أمر الاستدعاء مقابل 6 أصوات للديمقراطيين ضده.

ويخص أمر الاستدعاء الوثائق المتعلقة بعمل بايدن الابن لصالح شركة الطاقة الأوكرانية "بوريسما".

وطلب رئيس اللجة المذكورة بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري رون جونسون، إصدار أمر الاستدعاء للاطلاع على وثائق شركة "بلو ستار ستراتيجيز" التي تعاونت مع الشركة الأوكرانية.

ويخطط جونسون لنشر تقرير حول سير تحقيقاته في ملف أعمال نجل بايدن في أوكرانيا، والتي بادر إلى فتحها على خلفية مساعي الديمقراطيين لعزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب العام الماضي بعد أن طلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فتح تحقيق مع نجل بايدن.

جدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي الذي يشكل الديمقراطيون الأغلبية فيه، صوت لصالح عزل ترامب بتهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة العدالة، لكن القرار لم يحظ بتأييد مجلس الشيوخ الذين تعود الأغلبية فيه للجمهوريين.

واعتبر الديمقراطيون أن ترامب والجمهوريين يحاولون استهداف جو بايدن عشية الانتخابات الرئاسية هذا العام التي من المتوقع أن يكون بايدن منافسا لترامب فيها.

المصدر: رويترز