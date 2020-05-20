مصر ستتيح فحص فيروس كورونا في كل المستشفيات العامة

أبدت الحكومة المصرية مؤشرا على توسيع نطاق فحوص فيروس كورونا المستجد، معلنة أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد ستتيح الفحص للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

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ووفقا لبيان حكومي، سيطلب من الأشخاص الذين يعانون من أعراض طفيفة العودة إلى المنزل وانتظار نتائج الفحص، في حين سيتم حجز من يعانون من أعراض خطيرة في المستشفى.

ومنذ 14 مايو يُطلب من بعض المرضى الذين يعانون من أعراض طفيفة عزل أنفسهم في المنزل بدلا من مستشفيات الحجر الصحي.

وأكدت مصر تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم، وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 14229 حالة.

وأبلغت وزارة الصحة عن 21 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 680، ويبلغ عدد الأشخاص الذين تم التأكد من تماثلهم للشفاء 3994.

وحثت منظمة الصحة العالمية مصر على زيادة عدد الفحوص دون تحديد مستوى الفحوص الذي تراه مناسبا.

المصدر: رويترز