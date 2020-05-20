ميركل: الدول الأشد فقرا تحتاج المزيد من المساعدة إلى جانب تجميد الديون

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، يوم الأربعاء، إنه يجب على قادة العالم مساعدة الدول الأشد فقرا على النجاة من جائحة فيروس كورونا.

وأضافت ميركل أن ذلك يكون من خلال الإبقاء على مساعدات التنمية واتخاذ المزيد من الخطوات بالإضافة إلى تجميد للديون جرت الموافقة عليه بالفعل.

وبعد مؤتمر عبر الفيديو مع قيادات من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، قالت ميركل للصحفيين "بالنسبة لألمانيا، يعني هذا أنه لن تكون هناك تخفيضات في مساعدات التنمية، بل المزيد من الاستثمار في مساعدات التنمية في الخارج وإعادة تنظيم الأموال حتى تتناسب على نحو أفضل مع هذا الوضع للجائحة".

وأكدت ميركل أن القادة اتفقوا خلال مؤتمر عبر الفيديو على أن أزمة الفيروس التاجي زادت من خطر الحمائية في جميع أنحاء العالم، حيث صرحت المستشارة الألمانية "نرى مدى ضررها عندما تنهار سلاسل التوريد".

وتابعت "ألمانيا تريد تعزيز سيادة القانون ونظام التجارة الدولية".

وأردفت قائلة "بالطبع أن أحد الدروس المستفادة من أزمة الفيروس التاجي هو أن هناك حاجة لألمانيا ودول أوروبية أخرى لتنويع سلاسل توريد معينة لتصبح أقل اعتمادا على دولة واحدة أو مورد واحد".

المصدر: رويترز