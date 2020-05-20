عالمة أمريكية تتهم السلطات بطردها من عملها بعد رفضها تغيير بيانات بشأن كورونا

قالت العالمة الأمريكية ريبيكا جونز، إن حاكم ولاية فلوريدا أقالها من منصبها في وزارة الصحة بعد احتجاجها على أوامر بحجب معلومات بشأن فيروس كورونا المستجد.

وطردت إدارة رون ديسانتيس، حاكم الولاية، الدكتورة جونز المسؤولة عن قاعدة بيانات مرض "كوفيد-19" بفلوريدا، يوم الاثنين، وهو نفس اليوم الذي أعادت فيه الولاية فتح المطاعم والمسارح وقاعات الرياضة والحلاقة.

وقالت جونز إن قرار تنحيتها جاء بعد احتجاجها على أوامر بحجب بعض المعلومات داخل قاعدة البيانات الإلكترونية التي تديرها، مؤكدة أنها رفضت "تغيير البيانات يدويا من أجل تأييد خطة إعادة الفتح".

في المقابل، نفى متحدث باسم حاكم ولاية فلوريدا اتهامات جونز، وأصر على أن الأخيرة أقيلت بسبب عصيانها وسلوكها المضطرب.

وأثار قرار تنحية جونز استياء باحثين في فلوريدا، قالوا إن الإحصائيات الدقيقة والموضوعية تعتبر أمرا هاما جدا في عملهم، بينما قال نواب ديمقراطيون إن قرار طردها له دوافع سياسية.

يذكر أن ديسانتيس سبق وأن تلقى اتهامات بإخفاء معلومات متعلقة بعدد الوفيات بفلوريدا، والتي تجاوزت ألفي حالة يوم أمس الثلاثاء.

المصدر: "الغارديان"