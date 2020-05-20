بومبيو "يأمل" في تمسك السلطة الفلسطينية بالاتفاقات الأمنية مع إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده تأمل في تمسك السلطة الفلسطينية بالاتفاقات الأمنية مع إسرائيل، رغم تصريحات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن إلغائها.

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وقال بومبيو في موجز صحفي، اليوم الأربعاء: "نحن على علم بإعلان عباس. لقد اتصلت مع فريقي الموجود هناك. نأمل في إبقاء الاتفاقات الأمنية ومواصلة العمل الذي تم إنجازه كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في أمن".

وأضاف بومبيو أنه لا يدري "ما الذي دفع" عباس إلى الخروج من هذه الاتفاقات، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تمثل أساسا لمفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن، الثلاثاء، أن دولة فلسطين "في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بما فيها الأمنية"، وذلك عقب اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية لبحث مخططات الضم غير الشرعي والمخالف للقوانين الدولية والقرارات الأممية من الجانب الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

المصدر: تاس