منظمة الصحة العالمية: تسجيل أكبر ارتفاع لإصابات كورونا في يوم واحد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل 106 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي منذ بدء الجائحة.

وأفادت إحصائية منظمة الصحة العالمية بأن حصيلة الإصابات وصلت حتى الآن، حسب معطياتها، إلى 4789205 حالات، بينها 318789 وفاة.

وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي: "ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء... نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة.

المصدر: وكالات