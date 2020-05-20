وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يبحث مع لافروف قضايا دولية وإقليمية

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، ليبحث معه قضايا دولية وإقليمية، وفق ما أورد المكتب الإعلامي للخارجية الإسرائيلية.

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وفي أول اتصال هاتفي بين الجانبين منذ تولي أشكنازي صلاحياته كرئيس دبلوماسية إسرائيل، "بحث الوزيران القضايا والإمكانيات المتاحة على الساحة الدولية، كما ناقشا ضرورة إنهاء الوجود الإيراني في سوريا"، وفقا لبيان صدر عن المكتب.

وجاء في البيان أيضا أن الوزير الإسرائيلي شكر نظيره الروسي على التهنئة له بتوليه خارجية بلاده، معربا عن أمله في مواصلة التعاون المثمر بين البلدين.

كما ذكر البيان أن غابي نقل للافروف التهاني بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار على ألمانيا النازية، مؤكدا له أن إسرائيل "تقيم عاليا الدور المركزي الذي لعبه الجيش الأحمر في الحرب وفي تحرير المعسكرات النازية".

المصدر: نوفوستي