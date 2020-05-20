أكثر من 800 ألف شخص خضعوا لفحص كورونا في ووهان خلال 24 ساعة

قالت سلطات الصحة في مدينة ووهان الصينية، البؤرة الأصلية لتفشي فيروس كورونا، أنها أجرت 856128 فحصا للكشف عن مصابين بالفيروس أمس الثلاثاء، بالمقارنة مع 467847 فحصا في اليوم السابق.

وفي 14 مايو أيار، بدأت ووهان حملة للكشف عن حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض، وذلك بعد أن أكدت المدينة في التاسع والعاشر من الشهر اكتشاف أول مجموعة من الإصابات بالفيروس منذ رفع إجراءات العزل العام بالمدينة في الثامن من أبريل الماضي.

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وتركز حملة الاختبارات، التي بدأت في 14 مايو، على أبناء المدينة والمقيمين مؤقتا فيها ممن لم يخضعوا بعد للفحص، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي كانت بؤرا لتفشي الوباء سابقا، إضافة إلى المناطق ذات النسبة الكبيرة من المسنين وذات الكثافة السكانية العالية، مع توصية بألا يشمل الفحص الأطفال دون السادسة من العمر.

وشددت سلطات المدينة على ضرورة الإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي عند إجراء الاختبارات.

المصدر: وكالات