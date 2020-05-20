الشرطة الإيرانية توقف لاعبا رياضيا بسبب "قبلة على الأسطح" (صور)

أوقف السلطات لاعب رياضة باركور إيرانيا بسبب ارتكابه أفعالا "سوقية"، بعد نشره صورا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يقبل امرأة على أحد أسطح طهران، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وأعلن رئيس شرطة العاصمة الإيرانية، حسين رحيمي، لوكالة أنباء إسنا: "أوقفته شرطة طهران المعنية بشؤون الانترنت".

وأضاف: "نحن نعارض التصرف المنافي للقواعد والبذيء، الذي ارتكبه هذا الفرد وصديقته، التي سيجري توقيفها قريبا".

وقال المسؤول إن كلاهما بالتأكيد سيتم التعامل معهما في إطار القضاء، بدون أن يحدد هوية وعمر هذا الشخص.

وبحسب وسائل الإعلام فإن الموقوف هو، علي رضا جبلاغي، المقيم في طهران والذي لديه أكثر من 133 ألف متابع على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، حيث يشارك صورا لنشاطاته في مجال رياضة الباركور، أي الوثب من نقطة إلى أخرى وتخطي عوائق وأسطح المباني داخل المدن، ظهرت في فرنسا في تسعينيات القرن الماضي.

ونشر جبلاغي الأسبوع الماضي سلسلة صور ومقطع فيديو يظهر فيه وهو يقبل امرأة على أحد أسطح طهران، لم تحدد هويتها هي أيضا، وكانت ترتدي ملابس مكشوفة، أي بلا حجاب.

Famous Iranian #parkour practitioner Alireza Jalpaghi has been arrested — after videos of him kissing a girl on the edge of a tower block rooftop were widely shared on social media.



Who is Alireza Japalghi, and what might he have done wrong in #Iran?https://t.co/IgBki7Jx1m — IranWire (@IranWireEnglish) May 19, 2020

وأعلن جبلاغي الاثنين في فيديو نشره على "إنستغرام" أنه تلقى "اتصالات مشبوهة" طلب فيها منه بتسليم نفسه للسلطات، وإلا سيجري القبض عليه علنا. وفي اليوم نفسه، نشر شقيقه تحديثا للمنشور أعلن فيه توقيف شقيقه علي رضا من منزله.

المصدر: أ ف ب