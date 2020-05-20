 
مباشر
عاجل
ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط ومزيج "برنت" يخترق حاجز 36 دولارا للبرميل

الشرطة الإيرانية توقف لاعبا رياضيا بسبب "قبلة على الأسطح" (صور)

أخبار العالم

الشرطة الإيرانية توقف لاعبا رياضيا بسبب
Reuters
إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nx2o

أوقف السلطات لاعب رياضة باركور إيرانيا بسبب ارتكابه أفعالا "سوقية"، بعد نشره صورا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يقبل امرأة على أحد أسطح طهران، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وأعلن رئيس شرطة العاصمة الإيرانية، حسين رحيمي، لوكالة أنباء إسنا: "أوقفته شرطة طهران المعنية بشؤون الانترنت".

وأضاف: "نحن نعارض التصرف المنافي للقواعد والبذيء، الذي ارتكبه هذا الفرد وصديقته، التي سيجري توقيفها قريبا".

وقال المسؤول إن كلاهما بالتأكيد سيتم التعامل معهما في إطار القضاء، بدون أن يحدد هوية وعمر هذا الشخص.

وبحسب وسائل الإعلام فإن الموقوف هو، علي رضا جبلاغي، المقيم في طهران والذي لديه أكثر من 133 ألف متابع على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، حيث يشارك صورا لنشاطاته في مجال رياضة الباركور، أي الوثب من نقطة إلى أخرى وتخطي عوائق وأسطح المباني داخل المدن، ظهرت في فرنسا في تسعينيات القرن الماضي.

ونشر جبلاغي الأسبوع الماضي سلسلة صور ومقطع فيديو يظهر فيه وهو يقبل امرأة على أحد أسطح طهران، لم تحدد هويتها هي أيضا، وكانت ترتدي ملابس مكشوفة، أي بلا حجاب.

وأعلن جبلاغي الاثنين في فيديو نشره على "إنستغرام" أنه تلقى "اتصالات مشبوهة" طلب فيها منه بتسليم نفسه للسلطات، وإلا سيجري القبض عليه علنا. وفي اليوم نفسه، نشر شقيقه تحديثا للمنشور أعلن فيه توقيف شقيقه علي رضا من منزله.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا