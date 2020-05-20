إيران تحذر الولايات المتحدة من اعتراض ناقلاتها النفطية وتتوعدها بالرد

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن رد بلاده سيكون حاسما على أي مضايقات أمريكية لناقلات النفط الإيرانية.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني في تصريح صحفي، أن "أي اعتراض أمريكي لناقلاتنا النفطية هو قرصنة بحرية تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر".

ودعا حاتمي الأمم المتحدة والدول الأخرى إلى الاعتراض على أي مضايقات أمريكية لناقلات النفط الإيرانية.

وأكد في تصريحه أن إيران لن تتسامح مع أي مضايقة لناقلاتها، مشيرا إلى أن "الأمريكيين يدركون أننا لن نتردد في الرد".

المصدر: RT