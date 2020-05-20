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مصدر عسكري إيراني يعلق على تحذيرات واشنطن بخصوص المياه الدولية

أخبار العالم

مصدر عسكري إيراني يعلق على تحذيرات واشنطن بخصوص المياه الدولية
Reuters
القوات المسلحة الإيرانية
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علق مصدر عسکري لوكالة "نور نيوز" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، على "تحذير" الجيش الأمريكي من الاقتراب لمسافة 100 متر من سفن البحرية الأمريكية في المياه الدولية ومضيق هرمز.

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وقال المصدر: "القوات البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل مهامها الاعتيادية وبحرفية في الخليج وبحر عمان كما في السابق، وصدور أوامر من القوى الأجنبية، التي نعتبر وجودها في الأساس غير شرعي، لن يغير من تنفيذنا الدقيق لمهامنا البحرية".

وكانت البحرية الأمريكية قد وجهت أمس الثلاثاء، تحذيرا ضمنيا لإيران من الاقتراب من السفن الحربية الأمريكية في المياه الدولية بمسافة أقل من 100 متر، وخاصة في مضيق هرمز، مؤكدة أنها ستعتبر حدوث ذلك تهديدا لأمن قواتها، بحسب "رويترز".

المصدر: RT

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