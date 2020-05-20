وكالة: دواء "أفيغان" لم يثبت فعاليته في علاج المصابين بكورونا بعد أسابيع من التجارب

بعد أسابيع من إجراء تجارب سريرية لاختبار دواء "أفيغان" (فافيبيرافير)، لم يؤكد هذا الدواء فعاليته في علاج المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن عدة مصادر أكدت أن دواء "أفيغان" (فافيبيرافير، فافيلافير)، الذي علق كثيرون آمالا كبيرة عليه في علاج الفيروس التاجي، لم يؤكد بعد فعاليته الواضحة في التجارب السريرية.

وذكرت الوكالة أن الأطباء يجرون حاليا تجارب سريرية على 86 مريضا مصابين بفيروس كورونا، ويعانون من أعراض خفيفة، أو بدون أعراض.

وأوضحت أن بعض المصابين بدأوا يتناولون هذا الدواء منذ اليوم الأول لدخولهم المستشفى، فيما بدأ آخرون يتناولونه من اليوم السادس، ووفقا للتقرير الطبي، لم يتم اكتشاف فرق ملحوظ في حالة المصابين.

هذا ولا تزال التجارب متواصلة على هؤلاء المصابين.

وقد تم تطوير هذا الدواء من قبل شركة "فوجي فيلم توياما" الكيميائية قبل ست سنوات، وبعد أن أعلن الأطباء الصينيون فعاليته في علاج فيروس كورونا "كوفيد-19" بدأت اليابان في تطوير التجارب السريرية من أجل الموافقة على استخدامه لهذا الغرض بحلول نهاية مايو، لكن حتى الآن لا يوجد دليل علمي مؤكد على الفعالية الواضحة لهذا الدواء.

المصدر: وكالات