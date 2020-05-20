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تايلاند.. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3034

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تايلاند.. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3034
Reuters
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أعلنت تايلاند ظهور حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولا وفيات جديدة.

وقال تاويسين ويسانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، اليوم الأربعاء: "الإصابة الجديدة تعود لمواطن تايلاندي عاد إلى البلاد من البحرين وتم اكتشاف إصابته خلال تواجده في الحجر الصحي".

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وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 3034 إصابة، وإجمالي الوفيات 56 حالة، في حين تعافى 2888 مريضا.

المصدر: وكالات

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