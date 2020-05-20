تايلاند.. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3034
Reuters
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أعلنت تايلاند ظهور حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولا وفيات جديدة.
وقال تاويسين ويسانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، اليوم الأربعاء: "الإصابة الجديدة تعود لمواطن تايلاندي عاد إلى البلاد من البحرين وتم اكتشاف إصابته خلال تواجده في الحجر الصحي".
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 3034 إصابة، وإجمالي الوفيات 56 حالة، في حين تعافى 2888 مريضا.
المصدر: وكالات