اليابان تحقق في تسريب محتمل لأسرار مهمة عن أحدث صواريخها

كشفت صحيفة "أساهي شيمبون"، الأربعاء، أن وزارة الدفاع اليابانية تحقق في تسريب محتمل لتفاصيل صاروخ جديد من أحدث طراز، في هجوم إليكتروني واسع النطاق على شركة "ميتسوبيشي إليكتريك".

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها أن الوزارة تشتبه في أن متسللين سرقوا معايير الأداء، التي أرسلت إلى عدد من شركات الصناعات العسكرية في إطار عملية تقديم العطاءات للمشروع.

وقالت الصحيفة إن "ميتسوبيشي إليكتريك" لم تفز بعطاء النموذج المبدئي.

وأوضحت الصحيفة أن الصاروخ من نوع يستخدم من قبل دول، منها الولايات المتحدة والصين وروسيا، وينطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت لمسافات طويلة، ويمكنه اجتياز شبكات الدفاع الصاروخي للعدو لتوجيه ضربات دقيقة.

وأضافت أن اليابان تجري أبحاثا على مثل هذه الصواريخ منذ السنة المالية 2018، وأن المدى والدفع ومقاومة الحرارة ربما تكون من بين التفاصيل المسربة.

المصدر: رويترز