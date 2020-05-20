نقل المرحلة الأولى من صاروخ Atlas V الأمريكي على متن طائرة روسية

تم نقل المرحلة الأولى من صاروخ Atlas V الأمريكي إلى رأس كانافيرال في ولاية فلوريدا على متن طائرة روسية عملاقة.

وأفادت شركة United Launch Alliance المتخصصة في تنظيم عمليات الإطلاق بأن المرحلة الأولى من الصاروخ تم نقلها من مصنع تابع للشركة في ولاية ألاباما، إلى رأس كانافيرال على متن طائرة روسية من طراز "أن-120-100" وتابعة لخطوط "فولغا دنيبر" للطيران.

وأشار ممثلو الشركة الأمريكية بأن المرحلة التي يبلغ ارتفاعها أكثر 32 مترا جرى تحميلها على متن طائرة النقل الروسية في مدينة هانتسفيل بولاية ألاباما.

وكانت المرحلة الثانية قد نقلت إلى قاعدة "كاب كانافيرال" أواسط الشهر الماضي.

ومن المخطط أن ينطلق صاروخ Atlas V من قاعدة "كاب كانافيرال" في 17 يوليو، ليحمل على متنه مركبة أمريكية جديدة لاستكشاف المريخ.

المصدر: تاس