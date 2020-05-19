قبل أسبوع من إطلاق Crew Dragon.. المسؤول عن الرحلات الفضائية المأهولة في ناسا يستقيل من منصبه

غادر المسؤول عن الرحلات الفضائية المأهولة بوكالة ناسا الأمريكية، دوغلاس لوفيرو، منصبه قبل أسبوع من إطلاق مركبة Crew Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية، حسبما أوردت وسائل إعلام.

ونقلت صحيفة Politico عن لوفيرو ما قاله في رسالة وجهها إلى زملائه عن سبب خطوته. وقال المسؤول إنه يغادر منصبه "منقبض الصدر"، وذلك بسبب "خطأ" ارتكبه أثناء أداء واجباته الوظائفية. وأكد لوفيرو لزملائه أن استقالته مرتبطة بتصرفاته الشخصية ولا علاقة لها بمشروعهم المشترك.

ورفض نائب مدير ناسا شرح ماهية "الخطأ" الذي تحدث عنه، لكنه أكد أنه لا صلة له بإطلاق Crew Dragon أو بخلافاته مع القيادة العليا.

وتولى دوغلاس صلاحيات نائب مدير ناسا المسؤول عن الرحلات الفضائية المأهولة على مدار سبعة أشهر فقط.

وفي 27 مايو، سينطلق رائدا الفضاء الأمريكيان، داغلاس هارلي وروبرت بينكن، إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon. وتعتبر هذه الأخيرة نسخة مطورة من مركبة Dragon الي تستخدم حاليا لنقل شحنات إلى المحطة

المصدر: تاس