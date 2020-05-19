رئيس الأركان الإسرائيلي: سنستخدم مجموعة أدوات متنوعة وطرق القتال الخاصة لاستهداف العدو

أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، مساء يوم الثلاثاء، أن قواته ستستخدم مجموعة أدوات متنوعة للتجاوب مع العدو واستهدافه.

وأعلن كوخافي خلال في حفل تسليم وتسلم قيادة الجبهة الداخلية، أن الجيش الإسرائيلي "سيستخدم مجموعة أدوات متنوعة" للرد، مؤكدا أن "عشرات الهجمات، حتى في الآونة الأخيرة، أثبتت تفوق المخابرات وقوة الجيش الإسرائيلي".

رئيس الاركان الجنرال أفيف #كوخافي في حفل تسليم وتسلم قيادة #الجبهة_الداخلية: سنواصل العمل بواسطة الوسائل العسكرية المتنوعة وطرق القتال الخاصة لاستهداف العدو. المناطق الماهولة التي تمركز فيها العدو لن تكون عائقًا أمامنا لمهاجمته pic.twitter.com/8uDCN9FoEB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2020

وأضاف في تصريحه من مدينة الرملة "هاجمنا أيضا مؤخرا.. سنهاجم بقوة لإزالة التهديدات"، مضيفا أن "المنطقة المبنية (السكنية حيث المدنيين) التي استقر فيها العدو لن تكون عائقا أمام الهجوم".

وأشار كوخافي إلى أنه "على الجيش الإسرائيلي التزام أخلاقي بحماية مواطني البلد من الجيوش الإرهابية من حولنا، وعندما تهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية بآلاف الصواريخ والقذائف، لن نتردد في الهجوم بالقوة لإحباط التهديدات".

وتابع قائلا: "بينما نبذل كل ما بوسعنا لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، فإن العدو يبذل قصارى جهده لإيذاء المدنيين"، موضحا "أن العدو نشر الصواريخ والقذائف داخل القرى، وبالتالي جعلها أهدافا عسكرية.. وهكذا، سيكتشف العدو أنه جعل جبهته الداخلية ساحة للقتال، وسنهاجمه بقوة".

على جيش الدفاع ملقاة المسؤولية للدفاع عن مواطني #إسرائيل من الجيوش الإرهابية المحيطة بنا، وعندما تتعرض إسرائيل لتهديد بآلاف الصواريخ والقذائف، لن نتردد من الهجوم بقوة لإحباط التهديدات.

نحن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب المساس بالمواطنين، والعدو يفعل كل ما بوسعه للمساس بهم #كوخافيpic.twitter.com/ckvgeABAL0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2020

المصدر: وكالات