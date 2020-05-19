ماكونيل: حزمة مساعدات جديدة للتخفيف من أزمة كورونا لا تزال قيد الدراسة

صرح السيناتور الأمريكي ميتش ماكونيل بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس مستمرون بتقييم الحاجة لتشريعات إضافية بشأن التخفيف من أزمة كورونا.

وقال ماكونيل في أعقاب لقاء الرئيس دونالد ترامب مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء: "لا نزال نعتقد أنه فيما يتعلق بفيروس كورونا نحتاج إلى تقييم ما قد تم تحقيقه، والنظر في ما الذي كان ناجحا وما الذي لم يكن".

وأضاف السيناتور: "سنبحث المضي قدما خلال الأسبوعين القادمين".

يذكر أن الكونغرس الأمريكي وافق على عدة تشريعات حول دعم الاقتصاد وتخصيص الأموال لمواجهة آثار الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا، بقيمة إجمالية نحو 3 تريليونات دولار.

ولا يزال الديمقراطيون يدعون إلى إقرار تشريعات حول دعم جديد في هذا الصدد، لكن الجمهوريين والإدارة الأمريكية شككوا في جدوى مقترحات الديمقراطيين.

المصدر: رويترز