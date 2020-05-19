روسيا ترفض وصف التواجد السوفيتي بألمانيا الشرقية بـ "الاحتلال"

قالت السفارة الروسية في برلين إن وصف قناة MDR التلفزيونية الألمانية للتواجد العسكري السوفيتي بألمانيا الشرقية بأنه "احتلال" أمر "غير عادل".

وأشارت السفارة في منشور على صحفتها الرسمية على "فيسبوك" إلى أنه "بالنسبة لسكان المناطق الشرقية (بألمانيا) فإن الصداقة الروسية الألمانية ليست مفهوما منسيا، وتدل على ذلك الاتصالات الاجتماعية والشخصية العديدة".

وأضافت السفارة أن "الكثير من مواطني ألمانيا الشرقية اعتبروا الناس السوفيتيين أصدقاء وشركاء، والقوات السوفيتية على أراضي الجمهورية بمثابة ورثاء الجيش الأحمر الذي خلص ألمانيا وأوروبا من النازية، واعتبروها ضمانة الأمن والسلام في عهد "الحرب الباردة" والمواجهة الخطيرة بين الحلفين".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير للقناة التلفزيونية المذكورة، التي ادعت فيه بأن "الكثيرين في ألمانيا الشرقية اعتبروا الروس محتلين حتى انسحابهم".

يذكر أن القوات السوفيتية بقت بشرق ألمانيا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بموجب الاتفاق بين الدول المنتصرة على النازية حول تسوية القضية الألمانية ما بعد الحرب. وانسحب الجنود الروس من ألمانيا في عام 1994.

المصدر: نوفوستي