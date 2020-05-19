أفغانستان.. أطباء غاضبون يطالبون برواتبهم وسط أزمة كورونا

خرج أطباء وعاملون في القطاع الصحي الأفغاني إلى شوارع مدينة هرات غرب البلاد للاحتجاج على عدم تقاضيهم رواتبهم منذ 3 أشهر رغم أنهم يخاطرون بحياتهم برعاية مرضى فيروس كورونا.

وسجلت هرات، ثالث أكبر مدن أفغانستان عددا كبيرا من حالات الإصابة بالمرض منذ مارس الماضي وتعاني المستشفيات الحكومية العشر في المدينة من نقص أجهزة الفحص وأدوات الحماية من الفيروس.

وشارك قرابة 78 طبيبا وأكثر من 110 من العاملين بالقطاع الصحي في التظاهرة التي استمرت ساعات قبل أن يعودوا للعمل.

وقال عبد الرؤوف رحيمي، الطبيب بوحدة عناية مركزة مخصصة لمرضى كورونا: "نخاطر بحياتنا لإنقاذ الناس والعديد من الأطباء أصيبوا بالفيروس. يجب أن تحترمنا الحكومة وتدفع الرواتب في موعدها".

من جهته قال أحمد توحيد شوكوماند، نائب المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، إنه يتفهم غضب الأطباء بسبب عدم تقاضي رواتبهم.

وأضاف: "إننا في أمس الحاجة إلى الأطباء والعاملين بالرعاية الصحية وخلال بضعة أيام ستصرف رواتبهم. نعمل بجد على تحقيق ذلك"، ولم يذكر سبب تأخر صرف الرواتب.

وسجلت أفغانستان حتى اليوم 7653 إصابة بفيروس كورونا و178 حالة وفاة.

المصدر: رويترز