إيطاليا تدعو السياح الألمان إلى ربوعها: سنستقبلكم بابتسامة ولن نخضعكم لقيود كورونا

دعت الحكومة الإيطالية الألمان لقضاء إجازاتهم الصيفية على شواطئها، وأبدت استعدادها لاستقبالهم بابتسامة، مؤكدة أنها لن تخضعهم لأي إجراء قسري لمكافحة كورونا رغم ويلاتها من تفشيه.

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وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو لصحيفة "بيلد" الألمانية "ندعوكم لتمضية إجازاتكم في إيطاليا. ندعوكم لزيارة شواطئنا وسواحلنا وبلداتنا الجبلية وتذوق أطباقنا. نحن مستعدون لاستقبالكم بابتسامة". وأضاف: "نحن شعب أوروبي واحد".

وأكد دي مايو أن إيطاليا، في ظل تراجع ملحوظ لعدد الحالات الجديدة، "مستعدة لاستقبال السياح الأوروبيين مع مستوى الأمان الذي يستحقون".

وتعتبر إيطاليا الوجهة المفضلة لتمضية إجازة الصيف إلى جانب كرواتيا وإسبانيا.

وتابع الوزير الإيطالي: "من منتصف يونيو حتى سبتمبر سيكون ممكنا التنقل في كل أراضي إيطاليا بدون أي مشكلة وبكل أمان وحرية".

كذلك، اعتبر دي مايو أنه "كون مستشفياتنا في غاية الفعالية وكوننا وضعنا نظاما لتعقب الإصابات وكون الفنادق تطبق بروتوكولات صحية واضحة، كلها أمور تلعب دورا".

وأوضح أنه لن يكون هناك قيود "في الخارج ولن يكون وضع الكمامات إلزاميا لكن من المهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي لكي تكون الشواطئ أقل اكتظاظا".

وتابع: "سنبقي مسافة بين المظلات والكراسي على البحر لكن سيتمكن الجميع من التوجه إلى الشاطئ".

واعتبر دي مايو أن ألمانيا تضامنت مع إيطاليا رغم الخلافات حول الموازنة خلال أزمة كوفيد-19 بين روما وبرلين.

وأضاف: "ساعدتنا عدة دول بما فيها ألمانيا ونشعر بالامتنان لذلك. لم أسجل موقفا غير مبال من برلين. على العكس لقد استقبلت ألمانيا مرضانا في أصعب الأوقات".

وأعلنت إيطاليا رفع القيود عن السفر من وإلى البلاد اعتبارا من 3 يونيو المقبل وتستعد المناطق والمدن السياحية كالبندقية لعودة حركة السياح بعدما تكبدت خسائر هائلة بسبب كورونا.

المصدر: "أ ف ب"