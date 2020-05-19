وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يبحثان عددا من القضايا الدولية الملحة

بحث وزيرا خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وألمانيا، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي، عددا من القضايا الدولية الملحة.

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وجاء في بيان للخارجية الروسية أن لافروف أشار، لدى تناول الوزيرين لموضوع حل النزاع الأوكراني الداخلي، إلى "أهمية حث كييف على التنفيذ غير المشروط والكامل للاتفاقات" التي توصل لها زعماء دول رباعية "النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا) خلال لقائهم الأخير في باريس في 9 ديسمبر الماضي، والتي "يتعين تطبيقها على الصعيد العملي عبر آليات مجموعة الاتصال".

ووفقا للبيان فقد دعا الوزيران إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا، معربين عن أملهما أن تسهم الدورة الـ 73 لجمعية الصحة العالمية في تحقيق هذا الهدف.

كما أشار لافروف، بحسب البيان، إلى أن موقف ماس الرافض لتحريف الحقائق التاريخية حول إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية، والذي أعرب عنه في مقالة نشرتها مجلة "در شبيغل" في 8 مايو، يتخذ أهمية خاصة وسط إحياء العالم للذكرى الـ 75 لتحرير أوروبا من قبضة النازية.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية