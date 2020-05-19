لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تؤيد تعيين راتكليف مديرا للمخابرات الوطنية

صوتت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء، على أساس حزبي، بالموافقة على ترشيح الرئيس دونالد ترامب للنائب الجمهوري جون راتكليف مديرا للاستخبارات الوطنية.

وقالت اللجنة‭‭ ‬‬إن الموافقة تمت بثمانية أصوات لأعضائها من الحزب الجمهوري مقابل سبعة أعضاء من الحزب الديمقراطي رفضوا القرار.

ومن المتوقع أن يكون التصويت الأخير في مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على تعيين راتكليف متقاربا.

ويسيطر الجمهوريون على 53 مقعدا في مجلس الشيوخ ونادرا ما صوت أحد منهم ضد الرئيس في مقابل 47 عضوا من الحزب الديمقراطي لم يؤيد أي منهم تعيين راتكليف.

ولم يتحدد بعد موعد التصويت على تعيين راتكليف في مجلس الشيوخ بكامل أعضائه.

كان ترامب قد رشح راتكليف، وهو عضو في لجنة المخابرات بمجلس النواب، مديرا للمخابرات الوطنية في العام الماضي. وتم إسقاط الترشيح وسط تساؤلات بشأن نقص الخبرة لديه والتحزب المعروف عنه، لكن ترامب رشحه مجددا هذا العام.

المصدر: رويترز