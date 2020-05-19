إيطاليا تسجل 162 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 99 حالة أمس الاثنين

سجلت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث تم رصد 162 وفاة جديدة مقابل 99 حالة في إحصائية أمس الاثنين.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة نشرتها الثلاثاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 162 حالة جديدة، وبلغ 32169.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع ملموس لحصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث بلغ المعدل في 16 مايو 153 حالة، وفي 17 مايو 145، وفي 18 مايو 99.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 813 حالة، مقارنة مع 675 يوم 17 مايو، و451 يوم 18 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 226699.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 66553 إلى 65129، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 749 إلى 716 حالة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 2075 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 127326 إلى 129401 شخص، بينما تجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2 مليونين.

المصدر: وكالات