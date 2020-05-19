غوتيرش يقترح عقد الجمعية العامة القادمة للأمم المتحدة عن بعد بسبب جائحة كورونا

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، على الدول الأعضاء في المنظمة النظر في إمكانية عقد الجمعية العامة القادمة عن بعد عبر بث الخطابات المسجلة مسبقا لقادة الدول.

وأكد غوتيريش في رسالة وجهها اليوم الثلاثاء، أنه "من غير المرجح أن يتمكن رؤساء الدول والحكومات من جميع الدول الأعضاء من الوصول إلى نيويورك في سبتمبر"، مشيرا إلى أن المجتمع الطبي يتوقع أن يواصل الوباء انتشاره في العالم "بدرجات متفاوتة من الشدة".

وسبق أن شكك غوتيريش في إمكانية أن تنطلق الدورة الـ75 للجمعية العامة في موعدها المحدد في الـ15 من سبتمبر القادم، وأضاف أن الأمم المتحدة تدرس "خيارات بديلة أخرى" بما فيها تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، لتنظيم الاجتماع السنوي لقادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

المصدر: سبوتنيك