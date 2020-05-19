كندا والولايات المتحدة تمددان حظر السفر عبر الحدود المشتركة 30 يوما

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الثلاثاء، إن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد حظر السفر غير الضروري بين البلدين 30 يوما أخرى في إطار حملة مكافحة فيروس كورونا.

وكان مسؤولون من البلدين قالوا الأسبوع الماضي إنه سيكون من المرجح تمديد الحظر حتى 21 يونيو.

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وسجلت كندا، يوم الثلاثاء، انخفاضا كبيرا لحصيلة الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 52 حالة جديدة مقابل 103 حالات في إحصائية الاثنين.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 52 حالة من 5805 إلى 5857.

وبدأت الأقاليم الكندية برفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الدافئ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.

كما سجلت الولايات المتحدة لأول مرة منذ عدة أسابيع 759 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أقل حصيلة يومية يتم تسجيلها في هذا البلد الأكثر تضررا من تفشي الفيروس في العالم.

وبحسب آخر إحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، ارتفع بذلك عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 90 ألفا و309. وتجاوز مجموع عدد المصابين فيها مليون و508 آلاف مصاب، وتماثل للشفاء حتى الآن أكثر من 283 ألف مصاب.

المصدر: وكالات