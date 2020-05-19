هنغاريا ترفض قرار محكمة أوروبية بشأن طالبي لجوء محتجزين على حدودها

قال جيورجي باكوندي، المساعد الأمني لرئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن بلاده لن تقبل حكم محكمة العدل الأوروبية بالإفراج عن 4 طالبي لجوء عالقين في منطقة عبور على حدودها مع صربيا.

واستعرضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، قضية اثنين من الأفغان وإيرانيين اثنين وصلوا إلى هنغاريا من صربيا في أواخر 2018 وأوائل 2019 وطلبوا اللجوء من منطقة روزكه الواقعة على الحدود، ورفضت هنغاريا طلباتهم وأمرتهم بالعودة إلى صربيا، لكن بلغراد لم تقبلهم.

وقضت المحكمة الأسبوع الماضي بأن طالبي اللجوء احتجزوا فعليا في معسكر منطقة العبور على الحدود وأنه يتعين على محكمة محلية الإفراج عنهم على الفور.

وقال باكوندي في بيان: "الحكومة لا تقبل حكم المحكمة الأوروبية العليا.. بشأن مناطق العبور".

وأضاف أن مناطق العبور جزء من نظام حماية الحدود في هنغاريا وأن المهاجرين العالقين حاليا على طريق البلقان يشكلون "تهديدا للصحة العامة" وسط تفشي فيروس كورونا.

وصرح بأن هنغاريا ستستخدم جميع الوسائل القانونية من أجل إعادة النظر في قرار محكمة العدل الأوروبية.

المصدر: رويترز