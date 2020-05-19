مدير منظمة الصحة: سنواصل قيادة الجهود الدولية في مكافحة جائحة كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن المنظمة ستواصل قيادة الجهود الدولية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال غيبريسوس، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في اختتام أعمال الدورة الـ73 للمنظمة، إنها ستواصل قيادة المكافحة العالمية لجائحة فيروس كورونا، التي "تهدد بتمزيق نسيج التعاون الدولي".

وأعرب غيبريسوس عن شكره "لكثير من الدول الأعضاء، التي أبدت دعمها وتضامنها" بشأن جهود المنظمة لمكافحة الفيروس.

كما رحب غيبريسوس بقرار الاتحاد الأوروبي، الذي تمت الموافقة عليه من قبل كل الدول الأعضاء الـ194 الداعي إلى التقييم المستقل للرد الدولي على الجائحة "بما في ذلك أداء منظمة الصحة العالمية لكن مع عدم الاقتصار عليه"، دون أن يتطرق إلى التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى منظمة الصحة العالمية.

وقال: "نريد المساءلة أكثر من أي طرف آخر، سنواصل ضمان القيادة الاستراتيجية في مجال تنسيق الرد العالمي".

وسبق أن وجهت إدارة الرئيس الأمريكي كثير من الاتهامات لمنظمة الصحة العالمية بـ"الفشل" في تزويد الدول بالمعلومات الضرورية حول تفشي فيروس كورونا المستجد والانحياز إلى الصين، داعية إلى محاسبة هذه المؤسسة الدولية.

وأمهل ترامب منظمة الصحة العالمية 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية، مهددا بقطع التمويل عنها حال عدم قيامها بذلك، وبتعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

المصدر: وكالات