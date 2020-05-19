مقتل 7 جنود في هجومين نفذهما مسلحون بجنوب غرب باكستان

قال الجيش الباكستاني، يوم الثلاثاء، إن سبعة جنود باكستانيين قتلوا في هجومين على إقليم بلوخستان الغني بالمعادن بجنوب غرب البلاد.

وقال الجناح الإعلامي للجيش في بيان إن 6 من الجنود السبعة قُتلوا في انفجار عبوة ناسفة أثناء عودتهم في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين من دورية روتينية إلى معسكرهم الواقع في بير غايب في حي ماش بإقليم بلوخستان.

وأضاف البيان أن جنديا آخر قُتل خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في منطقة ماند بحي كيش.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين في إقليم بلوخستان الذي يقع على الحدود مع كل من إيران وأفغانستان.

ويقع إقليم بلوخستان في وسط الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي تكلف بناؤه ما يقدر بنحو 60 مليار دولار، وهو جزء من مشروع الحزام والطريق الضخم الذي تشرف عليه بكين.

المصدر: رويترز