روسيا ترفض تهديدات ترامب لمنظمة الصحة العالمية

أكدت روسيا رفضها التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى منظمة الصحة العالمية لاعتقاده بأنها مسؤولة عن انتشار فيروس كورونا.

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وقال مندوب روسيا لدى مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، في تصريح لوكالة تاس، اليوم الثلاثاء: "موقفنا من ذلك أننا بالطبع نعتبره سلبيا".

وتابع غاتيلوف: "نحن والجزء الأكبر من المجتمع الدولي نعتبر أن منظمة الصحة العالمية هي المؤسسة التي يجب أن تتولى التنسيق الدولي في مجال الرعاية الصحية. وتتمثل المهمة الأساسية الآن في مكافحة فيروس كورونا".

وشدد غاتيلوف على أن روسيا تعتبر أن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية أو تقليصها لحجم التمويل لهذه المنظمة سيكون أمرا غير مرجو ومضرا.

وسبق أن وجهت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتهامات كثيرة لمنظمة الصحة العالمية بـ"الفشل" في تزويد الدول بالمعلومات الضرورية حول تفشي فيروس كورونا المستجد والانحياز إلى الصين، داعية إلى محاسبة هذه المؤسسة الدولية.

وأمهل ترامب منظمة الصحة العالمية 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية، مهددا بقطع التمويل عنها حال عدم قيامها بذلك، وبتعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

المصدر: تاس + وكالات