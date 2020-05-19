المفوضية الأوروبية: ليس الوقت مناسبا لإلقاء اللوم على أحد وعلينا دعم منظمة الصحة

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الوقت الحالي ليس مناسبا لإلقاء اللوم على أحد أو تقويض التعاون الدولي ضد كارونا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود منظمة الصحة العالمية.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في رده على أسئلة الصحفيين بمؤتمر صحفي في بروكسل، حول موقف الاتحاد الأوروبي من تهديد الولايات المتحدة بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية وإعادة تقييم عضويتها فيها، قائلا: "سبق وقلنا بأن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الدولية والبحث المشترك عن الحل لهذه المشكلة​​​. والآن أكثر من أي وقت آخر من المهم أن نقف متضامنين. هذا ليس هو الوقت المناسب لإلقاء اللوم على أي شخص، أو تقويض التعاون الدولي.. الاتحاد الأوروبي يدعم منظمة الصحة العالمية في جهودها لمكافحة الوباء وقدم التمويل لدعم هذه الجهود".

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كما أعرب المتحدث عن الموقف الأوروبي الداعي إلى ضرورة الاتحاد حول منظمة الصحة العالمية "من أجل هزيمة هذا الفيروس معا".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كتابا إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، هدد فيه بأنه إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية بإدخال إصلاحات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوما المقبلة، سيحول التجميد المؤقت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم، وسيعيد النظر في عضوية بلاده في المنظمة.

هذا وأصدرت إدارة ترامب في وقت سابق، تعليمات إلى إدارة المخابرات في وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية لمعرفة ما إذا كانت السلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية تخفيان معلومات حول مصدر وبداية جائحة "كوفيد-19".

المصدر: وكالات