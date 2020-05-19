إيران.. الحكم بالإعدام على زوجين بتهمة غسل أموال وتهريب عملة وخزن كمية ضخمة من الذهب

أفاد غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، بصدور حكم بالإعدام على زوجين بتهمة تهريب عملة صعبة وغسل ملايين الدولارات وخزن كمية كبيرة من الذهب في منزلهما.

وفي مؤتمر صحفي بثه التلفزيون تحدث إسماعيلي عن الحكم على المواطنين الإيرانيين، وحيد بهزادي وزوجته نجوى لاشيداي، وكلاهما في أوائل الأربعينات ولم تسلط الأضواء على قضيتهما من قبل.

وقال إسماعيلي دون الخوض في تفاصيل أخرى عن الزوجين أو خلفيتهما إنه حكم عليهما بالإعدام بتهم تشمل "تعطيل بورصة الجمهورية الإسلامية وسوق الذهب".

ولفت إلى أنهما "هربا عملة صعبة وغسلا نحو 200 مليون دولار". كما تم ضبط ومصادرة نحو 100 كيلوغرام من الذهب وأكثر من 24700 عملة ذهبية في منزل الزوجين.

ومع تدهور الاقتصاد بسبب تداعيات العقوبات وتفشي فيروس كورونا، يشن القضاء الإيراني المحافظ حملة ضد الفساد على مستوى الدولة والقطاع الخاص.

ويقول منتقدون ينتمون إلى الجناح المحافظ إن فساد الدولة استشرى بمستويات غير عادية منذ أن انتخب الرئيس حسن روحاني لأول مرة عام 2013. ولكن حكومة روحاني رفضت هذه المزاعم ووصفتها بأنها "ذات دوافع سياسية".

المصدر: "رويترز"