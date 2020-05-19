 
مباشر
عاجل
السعودية تسجل انخفاضا جديدا في إصابات كورونا لليوم الثالث

مسؤول إيراني يؤكد تعرض ميناء بندر رجائي لهجوم سيبراني إسرائيلي "فاشل"

أخبار العالم

مسؤول إيراني يؤكد تعرض ميناء بندر رجائي لهجوم سيبراني إسرائيلي
Reuters
ميناء بندر عباس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwsm

أفادت وكالة نور نيوز المقربة من الحرس الثوري الإيراني بتعرض أجهزة الحاسوب في ميناء بندر رجائي جنوب إيران، لهجوم سيبراني إسرائيلي "فاشل" الأسبوع الماضي.

وقال الوكالة عن مسؤول في ميناء رجائي في بندر عباس بجنوب إيران: "هجوم فاشل تعرضت له أجهزة الحاسوب في ميناء بندر رجائي جراء هجوم سيبراني إسرائيلي الأسبوع الماضي".

إقرأ المزيد
"واشنطن بوست": إسرائيل وراء هجوم إلكتروني على ميناء إيراني

ولفتت الوكالة إلى أن "الهجوم لم يؤد إلى أي خلل في عمل الميناء بفضل الاستعداد الكامل لوحدات الدفاع المدني والمواجهة المؤثرة والسريعة للخلل الذي تسبب به الهجوم".

إلى ذلك كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق من اليوم، استنادا إلى مصادر، عن ضلوع إسرائيل في هجوم إلكتروني تعرض له ميناء رجائي في مدينة بندر عباس الإيرانية، في 9 من مايو الجاري.

وذكرت الصحيفة الأمريكية بأن عمل الميناء الاستراتيجي الإيراني في مضيق هرمز تعطل في ذلك اليوم بشكل مفاجئ جراء خروج الحاسوب المسؤول عن الملاحة في المنطقة عن الخدمة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا