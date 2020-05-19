تايلاند.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا ولا وفيات

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا، دون وفيات أخرى، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3033.

وقال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19"، تاويسين ويسانويوثين، في تصريح صحفي إن الحالتين الجديدتين كانتا في الجنوب بإقليم متاخم لماليزيا.

وبذلك تكون تايلاند قد سجلت 3033 إصابة و56 حالة وفاة منذ بدء التفشي في شهر يناير الماضي، في حين تعافى 2857 مريضا.

المصدر: رويترز