"واشنطن بوست": إسرائيل وراء هجوم إلكتروني على ميناء إيراني

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، استنادا إلى مصادر، عن ضلوع إسرائيل في هجوم إلكتروني تعرض له ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس الإيراني، في 9 من مايو الجاري.

وذكرت الصحيفة الأمريكية بأن عمل الميناء الاستراتيجي الإيراني في مضيق هرمز تعطل في ذلك اليوم بشكل مفاجئ جراء خروج الحواسيب المسؤولة عن الملاحة في المنطقة عن الخدمة.

وأعلنت السلطات الإيرانية، في اليوم التالي عن الحادث، وأن الميناء تعرض لهجوم إلكتروني.

ونقلت "واشنطن بوست"عن مسؤول أمريكي له صلة بالمعلومات السرية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن الإسرائيليين هم الذين يقفون وراء هذا الهجوم.

ورجحت مصادر الصحيفة في أجهزة الاستخبارات والمؤسسات المعنية بالأمن الإلكتروني، أن استهداف الميناء جاء ردا على هجوم إيراني على الحواسيب المسؤولة عن أداء أنظمة توزيع المياه في أرياف إسرائيل، في 24 أبريل الماضي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ميناء "الشهيد رجائي" تضرر بشكل كبير إثر الهجوم.

المصدر: تاس