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بومبيو يشكر تركيا على المساعدة في محاربة كورونا

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بومبيو يشكر تركيا على المساعدة في محاربة كورونا
Reuters POOL
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قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو الشكر لأنقرة على مساعدتها الولايات المتحدة في محاربة فيروس كورونا.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، أن الوزيرين بحثا التعاون في مجال محاربة فيروس كورونا، بما في ذلك مسائل عودة المواطنين الأمريكيين والأتراك إلى بلديهم وجهود الناتو لمكافحة الوباء.

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وأضاف البيان أن "الوزير بومبيو شكر تركيا على تقديم وسائل الحماية الشخصية".

وبحث الوزيران كذلك حالة العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة مسائل الاقتصاد والأمن.

وكانت تركيا قد أرسلت في وقت سابق حزمة مساعدات للولايات المتحدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: تاس

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