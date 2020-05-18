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مدغشقر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على مشروع محمية طبيعية

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مدغشقر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على مشروع محمية طبيعية
Reuters TM/KR
أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر
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قالت وزارة الخارجية في مدغشقر إنها استدعت السفير الفرنسي كريستوف بوتشارد اليوم الاثنين للاحتجاج على مقترح لباريس بتحويل أرخبيل محلي إلى محمية طبيعية.

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وذكرت الوزارة في بيان أنها استدعت الدبلوماسي الفرنسي "للتعبير له عن اعتراض دولة مدغشقر القوي على مشروع حكومة الجمهورية الفرنسية لإقامة محمية طبيعية وطنية على أرخبيل جلورياس".

ولم يرد السفير بوتشارد على طلبات للتعقيب، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

والجزر المعنية موضع نزاع بين البلدين منذ السبعينات من القرن الماضي.

المصدر: "رويترز"

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