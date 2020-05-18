 
مباشر

بيلوسي تطالب ترامب بتوضيح سبب إقالة مسؤول في الخارجية

أخبار العالم

بيلوسي تطالب ترامب بتوضيح سبب إقالة مسؤول في الخارجية
Reuters Erin Scott
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwo6

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الرئيس دونالد ترامب بإبلاغ الكونغرس بأسباب إقالة المفتش العام لدى وزارة الخارجية ستيف لينيك.

وأعربت بيلوسي عن قلقها إزاء "التقارير الإعلامية حول أن هذه الخطوة قد تكون ردا على انتهاء المفتش العام لينيك من التحقيق في الموافقة على بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية".

إقرأ المزيد
بومبيو: توصيتي بفصل المفتش العام لم تكن ردا على أي فعل
بومبيو: توصيتي بفصل المفتش العام لم تكن ردا على أي فعل

وأمهلت بيلوسي ترامب 30 يوما لتقديم التوضيحات بشأن إقالة لينيك من منصبه وتفسير سبب الإقالة.

وكان مشرعان أمريكيان بارزان قد فتحا يوم السبت 16 مايو، تحقيقا بحق رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بسبب إقالته المفتش العام لوزارة الخارجية، ستيفن لينيك.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن توصيته للرئيس ترامب بإقالة المسؤول لم تكن ردا على التحقيقات التي كان يجريها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا