 
مباشر

جمهوري من الصقور قائما بأعمال رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي

أخبار العالم

جمهوري من الصقور قائما بأعمال رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي
Reuters
السناتور الجمهوري الأمريكي، ماركو روبيو.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwnz

ذكر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ميتش ماكونيل، اليوم الاثنين، أن السناتور، ماركو روبيو، سيعمل قائما بعمل رئيس لجنة المخابرات.

وأوضح ماكونيل أن روبيو قبل بدعوته ليترأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بعد أن أعلن السناتور، ريتشارد بور، تنحيه عن منصبه أثناء تحقيق اتحادي في تداولات الأسهم الخاصة به.

وروبيو البالغ 48 عاما يعتبر مؤيدا جمهوريا قويا لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية على مدى السنوات التسع التي قضاها في مجلس الشيوخ.

ويشتهر روبيو بأنه من الصقور فيما يتعلق بالتعامل مع الصين وروسيا وكوبا، البلد الذي جاء منه والداه إلى فلوريدا مهاجرين.

المصدر: RT + رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا