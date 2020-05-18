جمهوري من الصقور قائما بأعمال رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي

ذكر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ميتش ماكونيل، اليوم الاثنين، أن السناتور، ماركو روبيو، سيعمل قائما بعمل رئيس لجنة المخابرات.

وأوضح ماكونيل أن روبيو قبل بدعوته ليترأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بعد أن أعلن السناتور، ريتشارد بور، تنحيه عن منصبه أثناء تحقيق اتحادي في تداولات الأسهم الخاصة به.

I am glad to announce that Senator @MarcoRubio has accepted my invitation to serve as Acting Chairman of the Senate Select Committee on Intelligence. My full statement: https://t.co/NcnLB0KcBk — Leader McConnell (@senatemajldr) May 18, 2020

وروبيو البالغ 48 عاما يعتبر مؤيدا جمهوريا قويا لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية على مدى السنوات التسع التي قضاها في مجلس الشيوخ.

ويشتهر روبيو بأنه من الصقور فيما يتعلق بالتعامل مع الصين وروسيا وكوبا، البلد الذي جاء منه والداه إلى فلوريدا مهاجرين.

المصدر: RT + رويترز