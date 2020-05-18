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ترامب: لا أراض لفيروس كورونا علي وأخضع للفحص كل يومين

بايدن يتهم ترامب بتأجيج مشاعر الكراهية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي

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بايدن يتهم ترامب بتأجيج مشاعر الكراهية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي
Reuters /FW1F/Peter Cooney
المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن
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انتقد المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب، متهما إياه بتأجيج "مشاعر الكراهية والخوف" ضد الأمريكيين من أصل آسيوي.

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وصرح بايدن أثناء مشاركته في فعالية افتراضية للأمريكيين المنحدرين من آسيا والمحيط الهادئ أن "الجائحة أطلقت العنان لقوى معروفة بنشرها للكراهية والخوف ومعاداة الأجانب"، مضيفا أن ترامب "جلب معه سلسلة جديدة من الرسائل العنصرية، والاعتداءات اللفظية والجسدية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي".

والأسبوع الماضي، أنهى ترامب مؤتمره الصحافي حول فيروس كورونا بشكل مفاجئ بعد اندلاع جدل بينه وبين مراسلة أميركية من أصول آسيوية.

وسألت ويجيا جيانغ مراسلة شبكة "سي بي أس" ترامب عن سبب إصراره بشكل مستمر على القول بأن الولايات المتحدة تقوم بعمل أفضل أكثر من أي بلد آخر عندما يتعلق الأمر بإجراء فحوص فيروس كورونا.

وأجابها ترامب: "الناس يخسرون حياتهم في كل مكان في العالم"، ثم تابع: "ربما يجب أن توجهي هذا السؤال إلى الصين. لا تسأليني أنا، بل اسألي الصين هذا السؤال، وعندها ستحصلين على إجابة".

وبينما كان ترامب يعطي الإذن لمراسلة أخرى لتسأل، عادت ويجيان لتوجه استفسارا آخر إلى ترامب: "سيدي، لماذا توجه إلي هذا الكلام بشكل خاص"، في إشارة إلى كونها من أصول آسيوية.

المصدر: وكالات

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