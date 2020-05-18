مستشار للحكومة البريطانية: الخريف والشتاء قد يشهدان زيادة في إصابات كورونا

قال نائب كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا، جوناثان فان تام، الاثنين، إن أحوال الطقس في الخريف والشتاء قد توفر بيئة تتزايد فيها معدلات انتشار فيروس كورونا مرة أخرى.

وحذر جوناثان فان تام من أن البلاد قد تضطر إلى التعايش مع الفيروس على المدى الطويل.

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وردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول استعداد الحكومة لموجة ثانية محتملة من الفيروس، صرح فان تام بأنه "قد نضطر إلى العيش وتعلم التعايش مع هذا الفيروس على المدى الطويل وبالتأكيد لعدة أشهر قادمة إن لم يكن عدة سنوات.. قد يغير اللقاح ذلك، ولكن لا يمكننا التأكد من أننا سنحصل على لقاح".

وأضاف "قد يكون هناك عنصر يتعلق بفصول العام وربما توفر أحوال الخريف والشتاء الجوية بيئة أفضل كثيرا للفيروس حتى يقوم بعد ذلك بعمله مرة أخرى".

وتابع قائلا: "لذا يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن ذلك ونخطط لهذه الأنواع من طفرات الرعاية الصحية التي نأمل ألا نحتاجها".

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم، تسجيل 165 وفاة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كرونا المستجد.

المصدر: رويترز