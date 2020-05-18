ترودو يهنئ نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

هنأ رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، نظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بتشكيل الحكومة الائتلافية وتوليه رئاستها.

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وأفاد مكتب نتنياهو، في بيان، بأن ترودو اتصل بنتنياهو لتهنأته بتشكيل الحكومة، مضيفا أن الطرفين تحدثا كذلك عن مكافحة جائحة فيروس كورونا، و"اتفقا على التعاون بين البلدين في المجال التكنولوجي وخاصة في إيجاد دواء ولقاح له".

وتقدم نتنياهو من جانبه "بالتعازي باسمه وباسم الشعب الإسرائيلي في أعقاب المآسي التي وقعت في كندا خلال الأيام الأخيرة"، في إشارة إلى ضحايا الجائحة وحوادث إطلاق النار التي شهدتها البلاد.

كما بحث نتنياهو وترودو، حسب البيان الإسرائيلي، آخر التطورات الإقليمية.

وحصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها نتيجة اتفاق بين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس، على الثقة من قبل الكنيست، يوم 17 مايو.

وينص الاتفاق على أن يتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء خلال الأشهر الـ18 الأولى من ولاية الحكومة، ليشغل غانتس رئاستها منذ 17 نوفمبر 2021.

المصدر: RT