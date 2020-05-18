ابتكار كمامة مضادة لكورونا لا تعيق تناول الطعام

أعلن مبتكرون في إسرائيل عن تصميم كمامة طبية توفر الحماية من فيروس كورونا وتتيح الاستمتاع بالطعام في آن واحد، دون الحاجة إلى نزعها.

والكمامة الجديدة هي عبارة عن جهاز يتضمن فتحة في مكان الفم، ويمكن التحكم به عن بعد بواسطة رافعة صغيرة تعمل بمثابة فرامل الدراجات الهوائية عند الضغط عليها، ما يتيح لمستخدمي الكمامة من رواد المطاعم تناول الطعام من دون نزعها.

ويأمل مبتكرو الكمامة في أن يجعل استخدامها تناول الطعام في الأمان العامة أقل خطرا.

يشار إلى أن المستخدم قد يواجه صعوبة في تشغيل فم الكمامة لدى تناوله الآيس كريم أو الصلصات، لكن قطع الطعام أكثر صلابة يمكن التهامها بسرعة.

وقال عساف جيتيليز، نائب رئيس شركة Avtipus Patents and Inventions التي صممت الكمامة، اليوم الاثنين: "ستفتح الكمامة ميكانيكيا بجهاز تحكم عن بعد باليد أو تلقائيا عندما تكون الشوكة قادمة إلى الكمامة".

وأضاف: "يمكنك أن تأكل وتشرب وتستمتع ثم تخرج الشوكة وتغلق الكمامة وأنت والناس الآخرين الجالسين جنبك محميون من الفيروس".

وقال إن الشركة تعتزم البدء في الإنتاج التسلسلي لهذه الكمامات في غضون بضعة أشهر، مرجحا أن تباع بسعر يصل إلى قرابة 3 دولارات، وهو أعلى بكثير من سعر الكمامات الطبية العادية البسيطة التي يرتديها كثير من الإسرائيليين.

المصدر: رويترز