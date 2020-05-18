وزيرالعدل الأمريكي يرجح عدم مثول أوباما وبايدن أمام القضاء

رجح وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، عدم مثول الرئيس السابق، باراك أوباما، ونائبه، جو بادين، أمام القضاء ضمن التحقيق في نشاطات FBI تجاه حملة دونالد ترامب الانتخابية في العام 2016.

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وقال بار: "أما الرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن، فبغض النظر على مستوى تورطهما، لا أتوقع، بناء على ما لدي حاليا من المعلومات، أن يسفر عمل السيد (المدعي العام الخاص جون) دورهام إلى فتح ملف جنائي بحق أي منهما". وأضاف: "إن قلقنا إزاء احتمال ارتكاب جريمة يثيره أشخاص آخرون".

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استدعاء باراك أوباما إلى الكونغرس للإدلاء بالإفادات في ما سماه ترامب "أكبر جريمة سياسية في تاريخ أمريكا"، لكن اقتراحه هذا لم يلق تأييدا من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.

ويقود المدعي العام الخاص، جون دورهام، التحري في التحقيقات التي كان مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) يجريها في العامين 2016 و2017، بحق حملة ترامب الانتخابية، في سعي إدارة باراك أوباما للكشف عن "تآمر" ترامب المحتمل مع السلطات الروسية من أجل فوزه في انتخابات الرئاسة.

المصدر: نوفوستي