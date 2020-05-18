كندا تسجل 1113 إصابة و103 وفيات جديدة بفيروس كورونا

سجلت كندا، اليوم الاثنين، 103 وفيات و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية نشرتها الاثنين، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية من 5702 إلى 5805 حالات.

ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي في معدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي مقارنة مع البيانات المنشورة سابقا، حيث سجلت في البلاد السبت 96 حالة، وفي الأحد 107 حالات.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 1113، مقارنة مع 1175 في إحصائية السبت، و1211 في الأحد، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 77306 بعد أن كان على مستوى 76193 حالة.

وبدأت الأقاليم الكندية رفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الدافئ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.

المصدر: وكالات