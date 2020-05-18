إيطاليا تسجل أقل من 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا على أساس يومي لأول مرة منذ 9 مارس

سجلت إيطاليا، اليوم الاثنين، تراجعا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ هذا المعدل 99 حالة في أول انخفاض إلى مستوى أقل من 100 منذ 9 مارس.

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وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة نشرتها الاثنين، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 99 حالة جديدة، وبلغ 32007.

ويعتبر هذا الرقم أدنى ارتفاع يومي للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ 9 مارس، وتراجع هذا المعدل إلى مستوى أقل من 100 حالة لأول مرة منذ ذلك الحين.

وتشهد إيطاليا تراجعا ملموسا ومستمرا لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا، التي بلغت في الإحصائية المنشورة يوم 14 مايو 262 حالة، وفي 15 مايو 242، وفي 16 مايو 153، وفي 17 مايو 145.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 451 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 225886.

ويعتبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا اليوم هو الأدنى منذ يوم 2 مارس، ويأتي في إطار انخفاض مستمر لهذا المعدل، الذي بلغ 992 حالة في الإحصائية المنشورة يوم 14 مايو، و789 في 15 مايو، و875 في 16 مايو، و675 في 17 مايو.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 66553 من 68351، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 762 إلى 749 حالة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 2150 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 125176 إلى 127326 شخصا، بينما بلغت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها نحو 1.959 مليون.

المصدر: وكالات